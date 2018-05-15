Жильцы против УК: мусорный вопрос решается в многоэтажке Нижнего Тагила (ФОТО)

Жильцы дома на Ленинградском проспекте винят управляющую компанию «Теплотехник» в отсутствии должной работы по вывозу мусора. Инициативные жители дома обратились со своей проблемой на официальный сайт в раздел «Городской контроль».

Не производят уборку мусора из мусорокамер, всё складируют в подвалах дома. На звонки в компании «Теплотехник» не реагируют. Возможна угроза роста популяции грызунов, возникновение неблагоприятной пожарной и санитарно-эпидемиологической обстановки сообщили о своей проблеме жильцы дома №31.

Управление многоквартирным домом осуществляет ООО ЖЭК №1 Дзержинского района. По данным из открытых источников, организация находится в стадии ликвидации с 18 апреля 2018 года. Редакции TagilCity.ru стало известно, что обслуживание дома было передано в УК «Теплотехник».

Дом 31 по Ленинградскому проспекту в нашей компании на обслуживании. Дом находится под управлением ООО ЖЭК №1, а обслуживаем его мы по договору. Сейчас эта организация в стадии ликвидации, их банкротит налоговая. И дома пока переданы нам сообщили в УК «Теплотехник».

Редакция TagilCity.ru побывала в доме №31 на Ленинградском проспекте. В подъезде давно не было ремонта, кучи мусора скопились даже на лестничных клетках, запах нечистот был повсюду. Пообщавшись с местными жителями, редакция выяснила, что далеко не все соседи заинтересованы в чистоте и порядке своего жилища.

Несколько мусоропроводов есть на этаже. Все свои мусоропроводы оккупировали и закрыли от друг друга. У нас несколько квартир и рядом этот мусоропровод находится. В квартиру заходишь, через него проходишь там еще одна дверь, и только потом уже мусоропровод. Если он реально огорожен, туда попасть можно, только если позвонить в эту квартиру. Нужно ходить в каждую квартиру на этаже и это всё в каждой квартире пробивать, - пояснила еще один житель дома.

Редакция побывала в одной из квартир. Попасть к мусоропроводу оказало возможно только минуя несколько дверей: помещение с мусоропроводом действительно было огорожено металлической дверью. Однако жительницы сказали, что никто к ним не звонил и не просил прочистить мусоропровод.

Мы всегда дома, пусть приходят и мы откроем. К нам никто не обращался, чтобы прочистить мусоропровод. А забит он постоянно! -- рассказали в одной из квартир дома.

Как сообщили в УК, жильцы дома сами препятствуют полноценной очистке мусорокамер и вывозу ТБО. Путь к мусоропроводам перекрывают двери, которые жильцы установили в подъездах самостоятельно.

Что происходит с уборкой мусора в доме: мусорокамеры там действительно пробиваются, но мы не можем их пробивать и чистить, так как жильцы перекрыли к ним доступ. Они поставили там двери. Если дворник идет пробивать мусор, а он застрял где-то на этажах, то, естественно, все остается, потому что у дворника нет доступа. Эта территория относится к общедомовому имуществу, а жильцы самостоятельно создали перекрытие рассказала специалист УК.

При этом, в управляющей компании пояснили, что дом им достался с забитыми отходами подвалами, а жильцы имеют задолженность за вывоз ТБО.

Мусор там не вывозился вообще, похоже. Мы этот дом взяли в апреле, в доме 2 мусоропровода. Так только с одного крыла мы вытащили 3 десятитонника мусора. Сейчас прочищаем вторую сторону. И это при том, что у дома задолженность по вывозу мусора. Помимо этого, хамское отношение самих жильцов. Когда мы нанимали бригаду для уборки этого мусора, рабочим на головы бросали мешки, так как было лень идти. Только и слышно: «Вы же все равно убираете». Сразу все нет возможности вычистить и вывезти, там 4 года никто не вывозил. А от жильцов только крики поделилась специалист управляющей компании.

В управляющей компании отметили, что в течение месяца пытаются найти компромисс с жильцами.