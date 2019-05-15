Беглов представил стратегию развития Санкт-Петербурга

Врио главы региона отметил, что Петербург должен стать комфортным, социальным, умным и открытым городом. Для реализации поставленных задач, по его словам, необходимо увеличить объем городского бюджета до одного триллиона рублей. Для этого необходима стабильная и динамичная экономика, сообщает ИА REGNUM.

В 2018 году в Петербург инвестировали 747 миллиардов рублей. Однако вопреки этому динамика роста экономики остается средней по стране. Также неутешительные показатели отмечаются и в приросте ВВП. Беглов подчеркнул, что ранее Петербург показывал статистику выше средней по стране. Однако в 2017 году эти показатели составили всего 0,2% при среднем 1,8% по России.