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Градсовет предложил установить старый въездной знак в город на Старателе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Градсовет предложил установить старый въездной знак в город на Старателе

Вчера, 17:19ОбществоФото: Администрация Нижнего Тагила
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