Градсовет предложил установить старый въездной знак в город на Старателе
Градостроительный совет Нижнего Тагила рекомендовал доработать старый въездной знак в город и перенести его к улице Гагарина, сообщает корреспондент TagilCity.ru. Совещание коллегиального органа прошло в среду, 15 мая, в администрации города под председательством мэра Владислава Пинаева.
По словам членов градсовета, ни один из предложенных тагильчанами эскизов на конкурсе по разработке знака не удовлетворяет требованиям положения. В связи с этим комиссия решила оставить старый знак, но выполнить его в новых материалах и доработать, в том числе нанести полное название города вместо надписи «Н-Тагил» и пожелание «доброго пути водителям».
Тут и герб, и орден Трудового Красного Знамени — все объекты знака говорят о значимости города и его знаменитых делах. Эскиз победителей подходит к любому городу, нам хотелось бы что-нибудь уникальное,заявила директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств Марина Агеева.
С представителем музея согласился замглавы по соцполитике Валерий Суров, так как Нижний Тагил — один из немногих советских городов, награждённых орденом. Спикер Нижнетагильской гордумы Алексей Пырин, в свою очередь, предложил сделать знак более современным, так как на «старый тяжело смотреть».
В итоге члены совета решили подготовить новый эскиз знака, сохранив стилистику старого. Также прозвучало предложение перенести объект по требованиям безопасности дорожного движения ближе к Старателю (улице Гагарина), так как там есть место для его установки.