Градсовет предложил установить старый въездной знак в город на Старателе

По словам членов градсовета, ни один из предложенных тагильчанами эскизов на конкурсе по разработке знака не удовлетворяет требованиям положения. В связи с этим комиссия решила оставить старый знак, но выполнить его в новых материалах и доработать, в том числе нанести полное название города вместо надписи «Н-Тагил» и пожелание «доброго пути водителям».

Тут и герб, и орден Трудового Красного Знамени — все объекты знака говорят о значимости города и его знаменитых делах. Эскиз победителей подходит к любому городу, нам хотелось бы что-нибудь уникальное,заявила директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств Марина Агеева.

С представителем музея согласился замглавы по соцполитике Валерий Суров, так как Нижний Тагил — один из немногих советских городов, награждённых орденом. Спикер Нижнетагильской гордумы Алексей Пырин, в свою очередь, предложил сделать знак более современным, так как на «старый тяжело смотреть».