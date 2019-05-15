Мэрии Екатеринбурга требуется 50 миллиардов рублей на новые школы

До 2025 года мэрии Екатеринбурга нужно 50 миллиардов рублей для выполнения майских указов президента России Владимира Путина. В частности, речь идет о переводе всех учащихся на односменный режим обучения и капитальном ремонте всех зданий образовательных учреждений с износом более 50%. Таким образом, начиная с 2020 года городу ежегодно необходимо выделять 8 миллиардов рублей на реализацию программы.

В настоящий момент в столице Урала работают 163 школы, лишь в 63 дети обучаются в одну смену. Износ более 50% зафиксирован у 105 школ города. В школах на текущий момент числятся 157 тысяч школьников, прирост учащихся ежегодно составляет от пяти до девяти тысяч детей. По предварительным подсчетам, в Екатеринбурге к 2025 году будет 200 тысяч школьников. Ежегодно в Екатеринбурге в эксплуатацию сдается максимум две школы, суммарно готовые вместить две тысячи учеников, что недостаточно для выполнения плана.