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Мэрии Екатеринбурга требуется 50 миллиардов рублей на новые школы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Мэрии Екатеринбурга требуется 50 миллиардов рублей на новые школы

Вчера, 15:29ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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