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Мэрия Екатеринбурга отменила приватизацию травившей детей «Золушки»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Мэрия Екатеринбурга отменила приватизацию травившей детей «Золушки»

Вчера, 20:03ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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