Мэрия Екатеринбурга отменила приватизацию травившей детей «Золушки»

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о приватизации «Золушки» в марте 2019 года. Планировалось, что МУП преобразуют в общество с ограниченной ответственностью. При этом 100% уставного капитала предприятия должно было остаться в собственности администрации.

Роспотребнадзор потребовал через суд ликвидировать предприятие из-за многочисленных отравлений детей. Через несколько дней после подписания Высокинским постановления о приватизации суд вынес решение о ликвидации «Золушки».