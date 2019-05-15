Мэрия Екатеринбурга отменила приватизацию травившей детей «Золушки»
Вчера, 20:03ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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ЕМУП «Золушка» будет ликвидировано. Мэрия Екатеринбурга отказалась от приватизации учреждения. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.
Сюжеты: Екатеринбург
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о приватизации «Золушки» в марте 2019 года. Планировалось, что МУП преобразуют в общество с ограниченной ответственностью. При этом 100% уставного капитала предприятия должно было остаться в собственности администрации.
Роспотребнадзор потребовал через суд ликвидировать предприятие из-за многочисленных отравлений детей. Через несколько дней после подписания Высокинским постановления о приватизации суд вынес решение о ликвидации «Золушки».
Во время работы предприятия несколько школ закрывались из-за кишечной инфекции. В мае бывший руководитель «Золушки» был осужден за злоупотребление полномочиями и халатность, которая повлекла растрату в 4,5 млн рублей.
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