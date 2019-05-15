Оправдательный приговор по делу о смертельном ударе в пос. Буланаш отменен

Прокурор и потерпевшая сторона подали апелляцию в суд высшей инстанции. По итогам ее рассмотрения оправдательный приговор был отменен. Уголовное дело будет направлено на дорассмотрение новым составом суда.

По версии следствия, летом 2018 года в поселке Буланаш подсудимый нанес удар в лицо 22-летнему парню. После этого пострадавший впал в кому, а через три дня умер. Евгению Верещагину было предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 статьи 111 УК РФ).