Оправдательный приговор по делу о смертельном ударе в пос. Буланаш отменен
Вчера, 20:50ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Облсуд Свердловской области отменил оправдательный приговор Евгению Верещагину, который обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 22-летнего молодого человека, пишет Е1.
В марте суд присяжных признал обвиняемого невиновным в связи с отсутствием состава преступления. На основании вердикта присяжных суд вынес оправдательный приговор.
Прокурор и потерпевшая сторона подали апелляцию в суд высшей инстанции. По итогам ее рассмотрения оправдательный приговор был отменен. Уголовное дело будет направлено на дорассмотрение новым составом суда.
По версии следствия, летом 2018 года в поселке Буланаш подсудимый нанес удар в лицо 22-летнему парню. После этого пострадавший впал в кому, а через три дня умер. Евгению Верещагину было предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 статьи 111 УК РФ).
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