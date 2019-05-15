Прокуратура Хакасии: прибавка к зарплате чиновников незаконна

На данный момент население Хакасии находится в критической ситуации. В регионе постоянно отключают тепло и снизили прожиточный минимум. Многие специалисты предполагают, что скоро в регионе случится социальный катаклизм, пишут “Новые известия”.

Однако, несмотря на сложную ситуацию, администрация региона приняла поправки в местный закон «О государственных должностях Республики Хакасия и государственной гражданской службе Республики Хакасия». Кроме того, политики утвердили изменение в постановление «Об утверждении Порядка осуществления доплат к должностному окладу лицам, замещающим государственные должности». Именно эти законы регулируют зарплату чиновников. Все подписанные изменения позволили повысить зарплату Коновалова в четыре раза. Ранее принятое постановление позволяло увеличить зарплату на 100%.

Коновалов, пытаясь оправдаться, заявил, что за выплатами надбавок будет следить специальный комитет. Однако, какой именно, и что будет входить в его обязанности — неясно.