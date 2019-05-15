Стрелков из автомата в Березовском будут судить за хулиганство

По версии следствия, в ночь с 23 на 24 февраля 2019 года 31-летний сотрудник ЧОПа и его 32-летний товарищ, работающий на тот момент в казенном учреждении, из хулиганских побуждений открыли стрельбу из охолощенного автомата Калашникова. Инцидент произошел на парковке у кафе. Мужчинам сделали замечание очевидцы инцидента. Обвиняемые агрессивно отреагировали на обращение и избили оппонентов.

В отношении жителей Березовского было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (213 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.