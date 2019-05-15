Стрелков из автомата в Березовском будут судить за хулиганство
В Березовском перед судом предстанут двое местных жителей, устроивших стрельбу из автомата Калашникова на парковке у кафе, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, в ночь с 23 на 24 февраля 2019 года 31-летний сотрудник ЧОПа и его 32-летний товарищ, работающий на тот момент в казенном учреждении, из хулиганских побуждений открыли стрельбу из охолощенного автомата Калашникова. Инцидент произошел на парковке у кафе. Мужчинам сделали замечание очевидцы инцидента. Обвиняемые агрессивно отреагировали на обращение и избили оппонентов.
В отношении жителей Березовского было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (213 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
3 мая этого года в Свердловской области произошел еще один инцидент с охолощенным оружием, вызвавший общественный резонанс. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин, находясь в Камышлове по проблеме обманутых дольщиков, устроил стрельбу у кафе из охолощенного оружия. Инцидент на видео записали жители ближайших домов. Депутат извинился за свое поведение, но дальнейшую ситуацию вокруг своей персоны назвал провокацией. По факту стрельбы СК проводит проверку, оружие изъято для экспертизы.