В Екатеринбурге полиция начала новые задержания на акции у Театра драмы

15 мая противники строительства храма Святой Екатерины решили устроить у сквера возле Театра драмы флэшмоб с фонариками. Через несколько часов сотрудники ОМОНа, до этого охранявшие возведение капитального забора с другой стороны сквера, выстроились в цепочку и начали производить задержания среди активистов. Согласно информации от очевидцев, периодически слышны громкие хлопки, предполагают, что стражи порядка используют шумовые гранаты, также у сотрудников ОМОН заметны противогазы, а значит возможно использование слезоточивого газа, который также применяли на акции в ночь на 15 мая.

Среди участников акции были замечены люди в масках, которые запускали в воздух сигнальные ракеты и взрывали петарды, вместе с другими молодыми людьми их задержали. Как заверяют активисты, люди в масках являются провокаторами. Имеется предварительная информация как минимум по одному задержанному — его доставили в отдел полиции № 5. Всего участники сообщают о семи задержанных.

Акции протеста продолжаются третий день. Пика они достигли в ночь на 15 мая, когда во время столкновения с полицией были задержаны более 20 человек. Некоторые из них в течение дня получили административные наказания в виде ареста за мелкое хулиганство.