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В Екатеринбурге полиция начала новые задержания на акции у Театра драмы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге полиция начала новые задержания на акции у Театра драмы

Вчера, 23:57ОбществоФото: Znak.com
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