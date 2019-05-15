В Екатеринбурге противница Храма-на-Драме пристегнула себя к дереву

21-летняя девушка рассказала, что приехала в Екатеринбург из Санкт-Петербурга. Девушка приковала себя к дереву велосипедной противоугонной цепью.

Это возможность привлечь внимание к тому, чтобы это вот прекратилось, пояснила закованная, указывая на рабочих, которые занимались установкой забора вокруг сквера.

По словам девушки, к ней подходили сотрудники правоохранительных органов. Они не смогли освободить руку девушки. Полицейские переживали за ее руку, пережатую цепью.

Если не приедет МЧС и не отстегнет меня, я останусь здесь надолго. Надеюсь, что они построят забор и оставят меня за ним. Резонанс есть, пока люди делают что-то. Если прекратить действия, все забудется, высказалась митингующая.

Также прикованная горожанка заявила, что с собой у нее есть еда, но если ее освободят, она планирует вернуться к скверу вечером.

Девушку поддержала жительница Екатеринбурга, похвалив за смелость.

Если бы у меня не было детей, я бы с Вами пристегнулась тоже, сказала женщина.

К собравшимся вокруг девушки неравнодушным гражданам обратились сотрудники полиции с просьбой покинуть зону строительства объекта.