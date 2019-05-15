В Екатеринбурге противница Храма-на-Драме пристегнула себя к дереву
15 мая в сквере за Драмтеатром в Екатеринбурге противница строительства Собора святой Екатерины пристегнула себя цепью к дереву, сообщает портал е1.
21-летняя девушка рассказала, что приехала в Екатеринбург из Санкт-Петербурга. Девушка приковала себя к дереву велосипедной противоугонной цепью.
Это возможность привлечь внимание к тому, чтобы это вот прекратилось, пояснила закованная, указывая на рабочих, которые занимались установкой забора вокруг сквера.
По словам девушки, к ней подходили сотрудники правоохранительных органов. Они не смогли освободить руку девушки. Полицейские переживали за ее руку, пережатую цепью.
Если не приедет МЧС и не отстегнет меня, я останусь здесь надолго. Надеюсь, что они построят забор и оставят меня за ним. Резонанс есть, пока люди делают что-то. Если прекратить действия, все забудется, высказалась митингующая.
Также прикованная горожанка заявила, что с собой у нее есть еда, но если ее освободят, она планирует вернуться к скверу вечером.
Девушку поддержала жительница Екатеринбурга, похвалив за смелость.
Если бы у меня не было детей, я бы с Вами пристегнулась тоже, сказала женщина.
К собравшимся вокруг девушки неравнодушным гражданам обратились сотрудники полиции с просьбой покинуть зону строительства объекта.
Напомним, 14 мая в сквере за Театром драмы в Екатеринбурге состоялся второй пикет противников строительства Собора святой Екатерины. Митингующий вырвали забор вокруг сквера и сбросили его в реку Исеть. Утром 15 мая рабочие начали установку нового забора вокруг объекта.