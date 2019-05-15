В Театральном сквере Екатеринбурга начались буровые работы

В Екатеринбурге утром 15 мая в сквер у Театра драмы приехала техника, и начались буровые работы, пишет портал Е1.
Очевидцы сообщили, что рабочие с применением бура устанавливают винтовые сваи. В «Фонде святой Екатерины» корреспондентам Е1 пояснили, что рабочие устанавливают новый забор. На этот раз он будет капитальным.
15 мая активисты планируют очередную акцию протеста. Жителям Екатеринбурга предлагают прийти к скверу с фонариками и в 21.30 направить сотни лучей света на место, где должен быть построен храм.
Сегодня очевидцы сообщили, что видели у аэропорта Кольцово автобус с бойцами ОМОНа из Челябинска. Горожане предположили, что Росгвардии Екатеринбурга потребовалось усиление.
Напомним, что противостояние у Театрального сквера длится уже третий день. Последняя акция пикетчиков завершилась в 5 часов утра. Как рассказывают очевидцы, некоторые горожане остались ночевать у парка в палатках, двух молодых людей задержали сотрудники полиции, пояснив, что они стали участниками «несогласованного мероприятия с использованием быстровозводимой конструкции». Также молодым людям сказали, что их могут привлечь к административной ответственности, при этом не пояснив по какой именно статье. 15 мая утром на опрос в полицию были приглашены четверо активистов.