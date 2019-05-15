Власти Свердловской призвали студентов отказаться от участия в протестах
Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько 15 мая встретился с ректорами крупнейших вузов региона. Главной темой обсуждения стало участие уральских студентов в акциях протеста в Екатеринбурге на месте строительства храма Святой Екатерины, сообщает «Областная газета»
Со слов Бидонько, инициатором встречи стали руководители высших учебных заведений, которых взволновала активность молодёжи в протестных акциях 13–15 мая. Среди обратившихся к властям с просьбой о содействии оказались ректоры УрФУ, РАНХиГС, РГППУ, УрГУПС, института МЧС, КРГЭУ.
Вице-губернатор во время встречи отметил, что хотя молодёжи и свойственна повышенная социальная активность, зачастую они, из-за неопытности и незнания, становятся жертвами провокаторов и принимают участие в незаконных акциях.
Попросил участников встречи ещё раз объяснить учащимся: мы живём в цивилизованном демократическом государстве. Никто не может запретить человеку выражать свое мнение, участвовать в акциях и митингах. Но проводить их нужно так, как этого требует закон. Не надо поддаваться на провокации. Не надо идти на несогласованные акции, подвергая себя опасности. Нужно иметь собственное мнение, не терять головы, учиться принимать взвешенные решения и отвечать за них,написал Сергей Бидонько на личной странице в социальной сети Facebook.
Напомним, что ранее детский омбудсмен Игорь Мороков обратился к участникам протестных акций у сквера напротив Театра драмы с просьбой не вовлекать в мероприятия детей. Также уполномоченный по правам ребёнка призвал полицию защищать жизнь и здоровье несовершеннолетних участников митингов.