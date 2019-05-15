Власти Свердловской призвали студентов отказаться от участия в протестах

Вице-губернатор во время встречи отметил, что хотя молодёжи и свойственна повышенная социальная активность, зачастую они, из-за неопытности и незнания, становятся жертвами провокаторов и принимают участие в незаконных акциях.

Попросил участников встречи ещё раз объяснить учащимся: мы живём в цивилизованном демократическом государстве. Никто не может запретить человеку выражать свое мнение, участвовать в акциях и митингах. Но проводить их нужно так, как этого требует закон. Не надо поддаваться на провокации. Не надо идти на несогласованные акции, подвергая себя опасности. Нужно иметь собственное мнение, не терять головы, учиться принимать взвешенные решения и отвечать за них,написал Сергей Бидонько на личной странице в социальной сети Facebook.