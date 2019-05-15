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Власти Свердловской призвали студентов отказаться от участия в протестах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Власти Свердловской призвали студентов отказаться от участия в протестах

Сегодня, 00:21ОбществоФото: Департамент информполитики Свердловской области
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