Жильцам домов у Тагильского пруда бесплатно установят шумозащитные окна

Шумозащитные мероприятия предусмотрены в рамках проекта по строительству автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд. Они включают замеры существующих окон, замену окон на шумозащитные с вентилируемыми клапанами в жилых домах, прилегающих к территории объекта.

Работы пройдут в период с 8 июня по 9 июня с 10:00 до 21:00 – на левом берегу пруда. С 9 июня по 16 июня в рабочие дни с 16:00 до 21:00, в выходные с 10:00 до 21:00 – на правом берегу пруда.

Горожане могут задать все вопросы, связанные с проведением шумозащитных мероприятий, в МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» по телефону 8 (3435) 42-11-25.