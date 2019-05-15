Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Жильцам домов у Тагильского пруда бесплатно установят шумозащитные окна
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
46861392694 2b55f417c7 z

Жильцам домов у Тагильского пруда бесплатно установят шумозащитные окна

Вчера, 21:19ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте
также
76% не интересуются гордумой, а каждый второй не знает ни одного депутата
Как малому бизнесу продвигать новые товары и сезонную продукцию
Экс-депутат Госдумы попросил Трампа спасти тагильский госпиталь Тетюхина