«А предателям памятники ставят?» Что думают тагильчане о монументе чехословакам

3 апреля в Праге демонтировали памятник советского полководца, маршала и дважды героя СССР Ивана Конева. Данные действия вызвали ответную реакцию в России. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу предложил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину рассмотреть вопрос о привлечении к уголовной ответственности «представителей власти отдельных зарубежных стран за принятые ими решения о сносе мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших советских граждан», пишет «Комсомольская правда».

4 апреля РИА «Новости» процитировали опубликованное в соцсетях заявление старосты района Прага-6 Ондржея Коларж о демонтаже памятника. Отшучиваясь, чиновник сказал, что данные меры стали необходимыми в период пандемии коронавируса:

У него не было маски. Правила одинаковы для всех. Выходить на улицу можно только надев маску или другое средство, прикрывающее рот и нос.

Произошедший инцидент не оставил равнодушным, наверное, ни одного россиянина. Все спикеры TagilCity.ru негативно относятся к осквернению памяти Ивана Конева, который внёс «колоссальный вклад в победу над фашизмом и освободил многие народы». Демонтаж памятника и последующая установка на его месте унитаза вызвали возмущение и у председателя Совета Нижнетагильской городской общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Владимира Свистунова.

У меня просто возмущение. Я увидел демонтаж и заявление старосты, который цинично высказался про Конева, который всю жизнь положил на борьбу с фашизмом и который освободил их от гитлеровцев. А когда убрали памятник, поглумились ещё хуже — поставили этот пенопластовый унитаз, заявил Владимир Свистунов.

Как патриота, «потомка победителей» и историка, всё происходящее вокруг памяти и наследия Великой Отечественной войны не оставило равнодушным кандидата исторических наук Эдуарда Шиляева. Он объясняет это тем, что историческая память чехов полностью трансформировалась. После многих лет «коммунистического диктата» чешскому народу сложно видеть в русских «былых освободителей». Если изначально авторитет СССР, как освободителя «от немецкого ига», был очень велик, то после этот запас прочности Советский Союз «подрастерял», навязав чешскому народу «сталинскую модель социализма».

Как ни печально, памятник нашему прославленному соотечественнику, Герою Советского Союза и кавалеру Ордена Победы маршалу Ивану Коневу — для них есть символ не памяти, а сталинского завоевателя, особенно для постсоветского молодого поколения Чехии, Эдуард Шиляев.

К возможным причинам, которые привели к демонтажу памятника, спикеры также относят влияние Запада и «недругов» России на Чехию. Преподаватель истории Наталья Жаркова считает, что на сегодняшний день Чехия полностью находится под влиянием «западной антироссийской политики». Кроме того, в основе воспитания подрастающего поколения лежит искажённое восприятие истории. В то же время Наталья надеется, что ситуация в Праге — это отражение определенных политических кругов, а не всего чешского народа.

Я считаю, что снос памятника прославленному маршалу Коневу — это удар, прежде всего, по национальной истории Чехии, поделилась Жаркова.

5 апреля члены леворадикальной организации «Другая Россия» провели в Москве протестную акцию, в результате которой на территорию диппредставительства была заброшена дымовая шашка. Кроме того, по данным «Аргументов и фактов», в Челябинске около памятника чехословацким легионерам несколько человек разместили плакат с надписью «За Конева ответите!», после чего начали бить кувалдой стелу.

В Нижнем Тагиле также есть памятник чехословацким легионерам, установленный в 2009 году на территории детского дома № 1 (улица Красногвардейская — прим.ред.). Кстати, создан он был по инициативе Минобороны Чехии, сообщается в газете «Тагилка» от 3 декабря 2009 года. На монументе выгравированы 67 фамилий чехословацких легионеров, которые проявили себя в Гражданской войне в России. В период Первой мировой войны в составе русской армии из пленных чехов и словаков было сформировано национальное добровольческое воинское соединение, которое стремилось воевать против Германии и Австро-Венгрии.

В 1918 году корпус был объявлен автономной частью французской армии. Советское правительство, пришедшее к власти в октябре 1917 года, решило посодействовать эвакуации объединения через Владивосток в Западную Европу при одном условии — чехи и словаки должны сдать основную часть вооружения.

Тогда противники новой власти решили использовать чехословацкий корпус в противостоянии с Советским правительством. 25 мая началось восстание против Советской власти. Чехословацкие легионеры, присоединившиеся к «белому» движению, получили название «белочехи».

На тагильском направлении чехи появились ближе к осени 1918 года. По сути подразделения легионеров были авангардом Белой армии во время штурма города. Именно благодаря хорошо подготовленным и опытным чехословакам, считают историки, Нижний Тагил и пал 4 октября, сообщает автор статьи Константин Петров.

Глава Нижнетагильской городской общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий Владимир Свистунов считает, что памятник в Нижнем Тагиле олицетворяет не героев «белочехов», а «предателей». Он объясняет это, во-первых, тем, что «легионеры воевали против нас же» (против красных — прим.ред.) и, во-вторых, «они предали человека, который поднял их на это восстание — Колчака»:

А предателям памятники ставят?!

Всё же, монумент чехословацким легионерам является частью истории обоих народов, отмечает руководитель ВПК «Гранит» Дмитрий Сидлецкий, поэтому сносить монументы и разрушать память о минувших событиях не надо. Его точку зрения разделяет руководитель отделения КПРФ в Нижнем Тагиле Михаил Бояркин: