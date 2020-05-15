Акционеры ФСК ЕЭС проголосовали за передачу «Россетям» контроля над организацией

Проголосовав, держатели ценных бумаг одобрили передачу полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ПАО «Россети». Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрея Мурова лишили полномочий. Об этом информируют «Новые известия».

В рамках собрания акционеры утвердили годовой отчет и финансовую отчетность за минувший год. Ими было принято решение о перераспределении прибыли за 2019 год и выплате дивидендов в размере примерно 0,0095 рубля на одну обыкновенную акцию. Итоговая сумма выплат составила 12 миллиардов рублей. Учитывая промежуточные дивиденды, выплаченные за девять месяцев минувшего года, общий объем средств превысил сумму в 23,3 миллиарда рублей.

В ходе собрания держатели ценных бумаг постановили изменить состав Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». В него включили 11 человек. Речь идет о заместителе генерального директора «Россетей» Леониде Неганове, и. о. заместителя генерального директора «Россетей» Ларисе Романовской, а также заместителе министра энергетики Российской Федерации Юрии Маневиче. В ревизионной комиссии состав тоже поменялся. Ее членами стали пять человек.

Так, акционеры ввели новые редакции Устава Общества и других документов. Здесь имеется в виду документация, связанная с положением Совета директоров и Ревизионной комиссии. Держатели ценных бумаг согласовали сумму выплат, положенную их членам в качестве вознаграждения за 2019 год.