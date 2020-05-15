Энергетики рассказали о сумме долга жителей Нижнего Тагила за электроэнергию
По данным на середину мая долг потребителей за электроэнергию превысил 110 миллионов рублей, сообщает пресс-служба «Нижнетагильской энергосбытовой компании» (НТЭСК).
Задолженность с 1 апреля возросла на 25%.
НТЭСК является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Нижнем Тагиле, Невьянске и Горноуральском ГО с 1 октября 2019 года. Компания обслуживает больше 400 тысяч клиентов — это физические и юридические лица.
Самая большая сумма накоплена жителями города. Она составляет 53 миллиона рублей. Сумма неплатежей УК и ТСЖ составляет 30,5 миллионов рублей. Самая большая задолженность у ООО «Комплексная помощь домам» (545 тысяч рублей), на втором месте находится «Комфорт-НТ» (527 тысяч рублей), а на третьем месте ООО Фирма «Комфорт» (212 тысяч рублей).
Напомним, до конца 2020 года в России введен мораторий на начисление пеней и отключение коммунальных услуг. Однако от обязанности оплачивать услуги КЖХ население не освобождено. Более того, ресурсники имеют право взыскивать долги через суд. Также нет послаблений и для юридических лиц. Возможно начисление пеней, а также ограничение потребления.