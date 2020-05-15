Главный санврач Свердловской области попросил Куйвашева продлить режим самоизоляции

Козловских написал обращение губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой не отменять ограничения из-за коронавируса, а в некоторых моментах даже ужесточить требования. Копия предложений имеется в распоряжении портала.

Санврач считает, что оснований для перехода на первый этап снятия ограничений нет. Он отметил, что в регионе по-прежнему высокий коэффициент распространения инфекции. К тому же, по его словам, в области недостаточно коечного фонда — 35,3% от плана Минздрава РФ при допустимом в 50%.

В связи с этим Козловских предлагает отменить указ о начале снятия ограничений, так как согласно документу, в регионе разрешается заниматься спортом и гулять — не больше двух человек и при условии соблюдения дистанции.

Также, по его мнению, в дополнение к указу необходимо сделать обязательными рекомендации Роспотребнадзора для предприятий, у которых деятельность не имеет ограничений. Этот касается общественного транспорта, непродовольственных магазинов, организаций по обслуживанию автомобилей и так далее.

Еще Дмитрий Козловских рекомендует добавить в список муниципалитетов, где действует режим повышенной готовности, те населенные пункты, где имеются зараженные коронавирусом. Также он считает, что необходимо отказаться от разрешения торговать непродовольственными товарами на рынках и ярмарках.