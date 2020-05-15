Характеристики и особенности стальных входных дверей

Металлические двери входные недорого можно заказать в интернет-магазине, который предоставляет гарантии и сертификаты качества. При выборе необходимо учитывать ряд факторов и особенностей.

Особенности стальных входных дверей Дверное полотно металлической двери изготавливается из цельного листа стали, толщина которого должна быть не менее 2 мм. Между двумя стальными листами расположены ребра жесткости, которые придают дополнительную прочность и жесткость всей конструкции.

Чем больше количество ребер жесткости, тем выше прочность двери. Для изготовления коробки используется металлический профиль. Внутри полотно заполняют качественными теплоизоляционными материалами, например, минеральной ватой, пенопластом, пенополиуретановой пеной и др.

Эти утеплители характеризуются высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, и хорошо сохраняют тепло в помещении. Во входной двери используются скрытые петли, количество которых зависит от веса конструкции. Лучше выбирать петли с опорным или шариковым подшипником, которые характеризуются устойчивостью к истиранию и длительным эксплуатационным сроком.

Для повышения степени взломостойкости металлические двери имеют торцевые штыри, которые исключают риск их снятия даже при срезании петель. Для обеспечения надежной защиты от взломов рекомендуется устанавливать качественные запорные механизмы.

Это могут быть сейфовые и цилиндровые замки с интеллектуальной защитой. Сейфовые замки отличаются высокой устойчивостью к механическим повреждениям и использованию разных взламывающих инструментов.

Преимуществом цилиндрового замка с интеллектуальной защитой является невозможность подделки ключа. Для дополнительной защиты следует установить специальную бронированную накладку.

Для защиты металлического полотна от процессов коррозии, воздействия влаги и перепадов температур его покрывают порошково-полимерным покрытием. Для придания эстетичного внешнего вида стальную дверь обшивают разными декоративными материалами. Это может быть вагонка, шпон, массив дерева, декоративные панели МДФ, филенка, окрашивание и ПВХ пленка.

Фото: s-dveri.com.ua

Главные преимущества стальной двери Перед тем, как купить металлические двери в Киеве, следует ознакомиться с их главными преимуществами. К ним относится следующее:

прочность и жесткость стальной конструкции;

длительный срок эксплуатации;

надежность и износостойкость;

пожаробезопасность;

отличные тепло- и звукоизоляционные свойства.

Особым спросом пользуются металлические входные двери с художественной ковкой и вставками из закаленного стекла. Срок службы и степень защиты напрямую зависят от качества установки дверной конструкции. Поэтому монтаж лучше доверить профессионалам, которые выполнят работу в установленный срок и с гарантией.