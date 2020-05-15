На Урале начинаются клинические испытания лекарства против коронавируса
Вчера, 23:35ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге начнут клинические испытания «Триазавирина». Об этом заявил академик Валерий Чарушин, пишут «Вечерние ведомости».
Сюжеты: Коронавирус
По словам Чарушина, испытания препарата пройдут на базе одной из больниц города и Уральского медицинского госуниверситета. Также он сообщил, что испытания стартуют не позднее лета.
Евгений Куйвашев поручил создать рабочую группу, которая займется клиническими испытаниями препарата. Основаниями для этого стало то, что «Триазавирин» используют при лечении коронавируса в больницах Екатеринбурга, и он хорошо себя показал, но нужно подтвердить документально его действие на вирус.
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