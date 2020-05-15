На Урале пристав обвиняется в присвоении 145 тысяч рублей, принадлежащих должнику
Сегодня, 20:48ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В отношении судебного пристава из Туринского района возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют в присвоении денег должника, пишет Znak со ссылкой на собственный источник.
По информации издания, пристав договорился с должником, что тот передаст ему 145 тысяч рублей. За это пристав обещал погасить два судебных производства, возбужденных в отношении мужчины. Однако вместо этого, он присвоил деньги себе. Как рассказал источник издания, преступление обнаружил сотрудник УФСБ.
В СК и УФСБ отказались комментировать дело. В пресс-службе регионального управления ФССП рассказали, что данный сотрудник уволен.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».
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