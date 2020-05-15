На Урале пристав обвиняется в присвоении 145 тысяч рублей, принадлежащих должнику

По информации издания, пристав договорился с должником, что тот передаст ему 145 тысяч рублей. За это пристав обещал погасить два судебных производства, возбужденных в отношении мужчины. Однако вместо этого, он присвоил деньги себе. Как рассказал источник издания, преступление обнаружил сотрудник УФСБ.