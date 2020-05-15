Одиннадцатиклассники выступают за отмену ЕГЭ

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Эксперты компании “Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart” провели исследование и выяснили, что порядка 32% выпускников старших классов полагают, что проведение ЕГЭ необходимо перенести на более позднюю дату.
Как сообщает News.ru, 24% одиннадцатиклассников при этом полагают, что ЕГЭ-2020 надо отменить. Каждый пятый считает, что форму проведения Единого государственного экзамена надо изменить.
13% школьников уверены, что ЕГЭ должно состояться в обычном формате и в обычные сроки. 9% положительно оценили идею о сдачи экзамена дистанционно.
Также в опросе участвовали и ученики девятых классов. Четверть опрошенных сообщили, что положительно относятся к сдаче ОГЭ дистанционно, вариант “скорее положительно” выбрали 18% опрошенных. Нейтрально к такой альтернативе отнеслись 27% респондентов. Вариант “отрицательно” и “скорее отрицательно” выбрали по 14% опрошенных соответственно.
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