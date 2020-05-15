Одиннадцатиклассники выступают за отмену ЕГЭ

Как сообщает News.ru, 24% одиннадцатиклассников при этом полагают, что ЕГЭ-2020 надо отменить. Каждый пятый считает, что форму проведения Единого государственного экзамена надо изменить.

13% школьников уверены, что ЕГЭ должно состояться в обычном формате и в обычные сроки. 9% положительно оценили идею о сдачи экзамена дистанционно.