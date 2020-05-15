Подпольная империя Хобота: азартные игры, израильские паспорта, офшоры

К примеру, один из совладельцев «Фонбета» Алексей Хобот предпочитает «решать вопросы» незаконными способами. К этому он привлекает лиц, связанных с государственными органами и криминалитетом, пишет «Новая газета».

ООО «Ф.О.Н.» известно под брендом «Фонбет». Контора была основана Анатолием Мачульским в 1994 году. Мужчина умер в столице Великобритании 17 февраля 2017 года. По имеющимся данным, Алексей Хобот — главный аналитик «Фонбета», в то же время был идеологом схемы присутствия «Фонбета» в двух лицах: легальном и нелегальном.

Сегодня в России букмекерский рынок работает в двух интернет-зонах: зоне «ру» и зоне «com». Официально фиксируются и попадают в отчеты лишь операции, проходящие через зону «ру». Зону «com» не оставляет попыток заблокировать Роскомнадзор. Несмотря на это, на зону «com» (нелегальный сектор) в год приходится примерно 490 миллиардов рублей. Владеет нелегальным «fonbet (точка)com» фирма из Панамы, директором которой числится номинальный бенефициар Антонис Зерталис.

Интернет-ресурсы легального и нелегального «Фонбета» практически одинаковы. При желании нетрудно доказать, что данными сайтами управляют одни и те же лица. В структуре корпоративного управления порталами много общего.

Секретарь и президент запрещенного в Российской Федерации «fonbet (точка)com» — дизайнер ювелирных украшений Anita Sondore. Она же — директор компании LEONUM LIMITED, которая владела интернет-ресурсами, запрещенными в России.

Еще LEONUM LIMITED контролирует зеркала и прокси-сервера запрещенного «fonbet (точка)com». Фирма Kaplan владела 25% LEONUM LIMITED. Через эту компанию шли деньги нелегального казино. Источники рассказали, что Kaplan — совладельца LEONUM LIMITED — контролировал некто Александр Буртаков.

Многие отзываются о Буртакове как о мошеннике. Мужчина искал людей, которые нуждались в помощи, выяснив их слабости, строил комбинации по вымогательству денег у «клиентов». Он хвастался жертвам близкими знакомствами с высокопоставленными чиновниками из администрации президента и прочих высоких кабинетов. Буртаков заявлял, что он лично знаком с сотрудниками силовых ведомств и даже с главой Росгвардии Золотовым. Существует версия, что именно так Буртаков и вошел в проект «Фонбет». GR-бюджет Александра Буртакова на «решение проблем» букмекера был выше пяти миллионов долларов в год.

На Александра Буртакова зарегистрировано много фирм в Монако, Соединенных Штатах Америки, Панаме, Мальте и Великобритании. Как и Хобот, Буртаков вышел из российского гражданства. Теперь он везде фигурирует как гражданин Израиля.

После того как вице-премьер Андрей Белоусов вписал букмекерскую компанию «Фонбет» в список системообразующих предприятий, которым положена поддержка от государства, конторой заинтересовалось множество расследователей. Хочется верить, что в США, Израиле, Монако и Франции также проявят интерес к тому, каким образом лица, связанные с мафией, оказались в центре финансовых потоков, идущих от игорной индустрии.