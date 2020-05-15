Полная изоляция, день сорок пятый. Что происходит в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле выявлены новые случаи заражения коронавирусом, из-за пандемии спрос на услуги доставки еды вырос в разы, долги за ЖКХ тоже растут. Что еще интересного произошло за день, расскажет TagilCity.ru.
За последние сутки в Нижнем Тагиле было официально подтверждено три новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших в городе достигло 67 человек.
Однако Роспотребнадзор на карте указывает больше случаев. Так, на ней показано на два случая больше — 69 человек. Новые заболевшие отмечены на улицах Металлургов и Огнеупорной.
Кроме того, глава регионального Роспотребнадзора подписал постановление о продлении запрета на проведение массовых религиозных мероприятий и посещение кладбищ. Так, ограничения будут действовать до 1 июня.
Одна из жительниц Нижнего Тагила возмутилась в комментариях на странице в Instagram Евгения Куйвашева тем, что на предприятиях сотрудники массово проходят тестирование на коронавирус и у них переписывают данные паспорта.
Медики Нижнего Тагила и Качканара получили средства на приобретение индивидуальных средств защиты для борьбы с коронавирусом.
Продолжают свою работу и волонтеры. Они по-прежнему работают по заявкам от пенсионеров и маломобильных одиноких граждан. Они рассказывают об этом на своей странице в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Волонтеры-медики Нижнетагильского отделения обеспечивают постоянную работу Штаба по помощи людям в условиях пандемии коронавируса. 📢 добровольцы продолжают выполнять ежедневные заявки, поступающие на горячие линии ОНФ и штаб города. Каждый волонтер осуществляет контроль своего здоровья, соблюдает все требования противоэпидемической защиты и снабжен необходимыми защитными средствами. #волонтерымедики #сднемпобеды #спасибозапобеду #спасибозамирноенебо #асмр #сомк #сомкнт #семьявм #мывместе #онфпомощь
Публикация от «Доброе Сердце❤️» (@vo_dobroeserdce)
В связи с пандемией службы доставки были вынуждены перестраивать свою работу. В частности, они стали принимать повышенные меры безопасности. При этом спрос на услуги вырос в разы. Как работают курьеры в Нижнем Тагиле в период самоизоляции, выяснило TagilCity.ru.
Несмотря на то, что спрос на доставку еды вырос, показатели по оплате за электроэнергию снизились. Энергетики рассказали, сколько жители города задолжали за свет.
С 19 мая ожидается смягчение ограничений, связанных с коронавирусом. В связи с этим некоторые учреждения начинают планировать разного рода мероприятия. Так, Нижнетагильская федерация футбола задумалась о начале сезона.
Центр развития туризма Нижнего Тагила напоминает, что завтра пройдет «Ночь музеев». Она будет проведена в режиме онлайн.
В группе «[ТТ] Я ♡ НИЖНИЙ ТАГИЛ» во «Вконтакте» появилось забавное фото, на котором изображен манекен в маске, на нем висит объявление с предложением подкрепиться пирожками.
Индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле, по данным Яндекса, на 17.00, составляет 1,8 балла. Это означает, что на улицах очень много людей. Он держится примерно на одном уровне с 11.00.
В Свердловской области в общей сложности зарегистрировано почти 2,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них 64 были подтверждены за последние сутки.