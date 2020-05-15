Полная изоляция, день сорок пятый. Что происходит в Нижнем Тагиле

За последние сутки в Нижнем Тагиле было официально подтверждено три новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших в городе достигло 67 человек.

Однако Роспотребнадзор на карте указывает больше случаев. Так, на ней показано на два случая больше — 69 человек. Новые заболевшие отмечены на улицах Металлургов и Огнеупорной.

Кроме того, глава регионального Роспотребнадзора подписал постановление о продлении запрета на проведение массовых религиозных мероприятий и посещение кладбищ. Так, ограничения будут действовать до 1 июня.

Роспотребнадзор Свердловской области продлил запрет на посещение храмов и кладбищ

Одна из жительниц Нижнего Тагила возмутилась в комментариях на странице в Instagram Евгения Куйвашева тем, что на предприятиях сотрудники массово проходят тестирование на коронавирус и у них переписывают данные паспорта.

Фото: личная страница в instagram Евгения Куйвашева

Медики Нижнего Тагила и Качканара получили средства на приобретение индивидуальных средств защиты для борьбы с коронавирусом.

Медики Нижнего Тагила и Качканара получили 22,5 миллиона рублей на покупку СИЗ

Продолжают свою работу и волонтеры. Они по-прежнему работают по заявкам от пенсионеров и маломобильных одиноких граждан. Они рассказывают об этом на своей странице в Instagram.

В связи с пандемией службы доставки были вынуждены перестраивать свою работу. В частности, они стали принимать повышенные меры безопасности. При этом спрос на услуги вырос в разы. Как работают курьеры в Нижнем Тагиле в период самоизоляции, выяснило TagilCity.ru.

«Люди с ума посходили». Как пандемия изменила работу служб доставки в Нижнем Тагиле

Несмотря на то, что спрос на доставку еды вырос, показатели по оплате за электроэнергию снизились. Энергетики рассказали, сколько жители города задолжали за свет.

Энергетики рассказали о сумме долга жителей Нижнего Тагила за электроэнергию

С 19 мая ожидается смягчение ограничений, связанных с коронавирусом. В связи с этим некоторые учреждения начинают планировать разного рода мероприятия. Так, Нижнетагильская федерация футбола задумалась о начале сезона.

В Нижнем Тагиле в начале июня планируется начать футбольный сезон

Центр развития туризма Нижнего Тагила напоминает, что завтра пройдет «Ночь музеев». Она будет проведена в режиме онлайн.

Как в Нижнем Тагиле пройдет «Ночь музеев» в режиме самоизоляции

В группе «[ТТ] Я ♡ НИЖНИЙ ТАГИЛ» во «Вконтакте» появилось забавное фото, на котором изображен манекен в маске, на нем висит объявление с предложением подкрепиться пирожками.

Манекен с объявлением Фото: группа ВКонтакте "ТТ-Я люблю Нижний Тагил"

Индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле, по данным Яндекса, на 17.00, составляет 1,8 балла. Это означает, что на улицах очень много людей. Он держится примерно на одном уровне с 11.00.

Индекс самоизоляции Фото: Яндекс

В Свердловской области в общей сложности зарегистрировано почти 2,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них 64 были подтверждены за последние сутки.