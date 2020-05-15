Роспотребнадзор Свердловской области продлил запрет на посещение храмов и кладбищ
Сегодня, 13:14ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских продлил запрет на проведение массовых религиозных обрядов и посещение кладбищ из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства.
Сюжеты: Коронавирус
Так, запрет будет действовать до 1 июня 2020 года.
Отдельно Козловских запретил проведение мероприятий, посвященных месяцу Рамадан, когда у мусульман проходит обязательный пост.
Напомним, что документ о запрете массовых религиозных обрядов и посещения кладбищ был подписан 13 апреля в преддверии Пасхи, однако требования были выполнены не всеми. На данный момент в регионе до 19 мая действует режим повышенной готовности, затем начнется поэтапный выход из ограничений. Однако в некоторых городах региона, в том числе и Нижнем Тагиле, они сохранятся.
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