Роспотребнадзор Свердловской области продлил запрет на посещение храмов и кладбищ

Напомним, что документ о запрете массовых религиозных обрядов и посещения кладбищ был подписан 13 апреля в преддверии Пасхи, однако требования были выполнены не всеми. На данный момент в регионе до 19 мая действует режим повышенной готовности, затем начнется поэтапный выход из ограничений. Однако в некоторых городах региона, в том числе и Нижнем Тагиле, они сохранятся.