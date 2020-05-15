«Россети» сообщили о консолидации электросетевых активов «Россети Ленэнерго»

Создание ПАО «Ленэнерго», путем включения в него четырех других компаний - «ПЭС», «СПб ЭС», «ЦЭК», «Курортэнерго», было проведено по поручению президента России. Появлению записи в госреестре предшествовали 5 лет напряженной работы. Результатом ее стало снижение эксплуатационных расходов, удаление повторяющихся функций, оптимизация инвестиций. Таким образом, при общем уменьшении затрат увеличивается надежность подачи электроэнергии потребителям, пишут «Новые Известия».

По словам генерального директора ПАО «Россети» Павла Ливинского, основным стратегическим направлением группы компаний сейчас является внедрение комплексного подхода к управлению и развитию электросетевого комплекса.

«Консолидация позволит создать единый центр ответственности за надежность электроснабжения, а также сдерживать рост тарифа за счет оптимизации расходов и отсутствия дублирования инвестиций», – подчеркнул Павел Ливинский.

В свою очередь, генеральный директор ПАО «Ленэнерго» Андрей Рюмин заявил, что очень важную роль в работе нового предприятия будет играть оптимизация бизнес-процессов.

«Объединенная компания с более прозрачной структурой будет отвечать повышенным требованиям инвесторов», – заявил глава ПАО «Ленэнерго».