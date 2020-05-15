Санаторий «Руш» в Нижнем Тагиле перепрофилируют для лечения больных с COVID-19
Сегодня, 21:55ОбществоФото: официальный сайт санатория "Руш"
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Санаторий «Руш» в Нижнем Тагиле включили в список организаций, которые при необходимости в течение двух суток могут перепрофилировать для лечения больных коронавирусом и пневмонией. Список организаций сформировал и опубликовал Минздрав Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
В санатории можно разместить 205 больных в состоянии средней степени тяжести — для этого не понадобится оснащение аппаратами ИВЛ.
В список Минздрава вошли 14 медучреждений по всей Свердловской области. Ещё четыре организации привлекут к лечению коронавируса по согласованию. В их число попали НИИ ОММ и «УГМК-Здоровье».
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