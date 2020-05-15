Санаторий «Руш» в Нижнем Тагиле перепрофилируют для лечения больных с COVID-19

В санатории можно разместить 205 больных в состоянии средней степени тяжести — для этого не понадобится оснащение аппаратами ИВЛ.

В список Минздрава вошли 14 медучреждений по всей Свердловской области. Ещё четыре организации привлекут к лечению коронавируса по согласованию. В их число попали НИИ ОММ и «УГМК-Здоровье».