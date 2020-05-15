Свердловский арбитраж ввел для посетителей пропускную систему с ожиданием на улице

Пришедшим посетителям предлагается посидеть на стульях, которые расставлены на крыльце с соблюдением социальной дистанции. На входе по громкой связи объявляется номер дела, а также судья и время, на которое назначено заседание. Потом охранник пускает участников процесса в здание.

Арбитражный суд Свердловской области начал работу в обычном режиме с 12 мая, но с соблюдением жестких ограничительных мер. Так, в связи с пандемией коронавируса в здание можно зайти только после вызова сотрудника. Участники дел будут приглашаться секретарями. На заседание нужно прибыть за 15 минут до начала. На входе посетителям будет дистанционно измеряться температура, если она будет выше 37 градусов, то в здание не пустят.