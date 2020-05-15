В Черноисточинске нарушителей противопожарного режима выявляли с помощью дрона

Чтобы выявить нарушителей противопожарного режима, был использован беспилотный летательный аппарат с видеокамерой. Изображение с него поступало в режиме онлайн на пульт оператора. При обнаружении открытого огня на место немедленно направлялась оперативная группа.

Так, двое жителей были привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ. Им назначено наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей. Один гражданин был оштрафован за сжигание мусора в бочке на своем участке, а второй — за разведение костра в мангале.