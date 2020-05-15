В Черноисточинске нарушителей противопожарного режима выявляли с помощью дрона
Сегодня, 08:47ОбществоФото: pixabay.com
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В поселке Черноисточинск прошел совместный рейд отдела надзорной деятельности и специализированной пожарной части Свердловской области, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Чтобы выявить нарушителей противопожарного режима, был использован беспилотный летательный аппарат с видеокамерой. Изображение с него поступало в режиме онлайн на пульт оператора. При обнаружении открытого огня на место немедленно направлялась оперативная группа.
Так, двое жителей были привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ. Им назначено наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей. Один гражданин был оштрафован за сжигание мусора в бочке на своем участке, а второй — за разведение костра в мангале.
Напомним, с 1 мая в Свердловской области действует особый противопожарный режим. Соответствующее постановление было подписано губернатором региона Евгением Куйвашевым.
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