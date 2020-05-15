В даркнете выставили на продажу базу со 129 миллионами данных автовладельцев

При этом эксклюзивное использование базы обойдется покупателю больше одного миллиона рублей.

В опубликованных данных указаны обезличенные сведения — это место и даты регистрации, марка, модель автомобиля. Однако можно приобрести и полную версию, в которой указаны личные данные владельца. Об этом рассказал основатель DeviceLock Ашота Оганесяна в Telegram-канале.

В общей сложности в базе указано 129 миллионов лидов и все данные получены из реестра ГИБДД.

Сотрудник каршеринговой компании, информация об автомобилях которой указана в реестре, подтвердил, что они подлинные.

Ашот Оганесян рассказал, что в даркнете нередко продаются базы данных. По его словам, утечки в основном случаются в ГИБДД и страховых компаниях. Особенностью данной базы является то, что в ней указаны данные о первичной регистрации автомобилей с 1990-х годов.

Опасность базы состоит в том, что с ее помощью злоумышленники могут провести незаконные финансовые операции, оформить сделки и поддельные документы.