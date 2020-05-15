В Екатеринбурге полиция разогнала кальянщиков, составив протоколы за отсутствие масок
Сегодня, 22:46ОбществоФото: скрин с видео пресс-группы УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге полиция разогнала молодых людей, встретившихся покурить кальян на улице, рассказали в пресс-группе УМВД по столице Урала.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Полицейские пресекли встречу молодых людей у входа на стадион «Динамо». Правоохранителям пожаловались местные жители на то, что молодежь приезжает туда на машинах, молодые люди случают громко музыку и курят кальяны. Полицейские составили девять протоколов за нарушения масочного режима.
Один молодой человек утверждал, что проезжал мимо, но увидел друга и остановился поговорить.
Без маски был, потому что курил. Кальян курил, да, сказал он, уточнив, что кальян его.
Остальные также пояснили, что оказались на месте случайно.
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