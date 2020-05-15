В Екатеринбурге полиция разогнала кальянщиков, составив протоколы за отсутствие масок

Полицейские пресекли встречу молодых людей у входа на стадион «Динамо». Правоохранителям пожаловались местные жители на то, что молодежь приезжает туда на машинах, молодые люди случают громко музыку и курят кальяны. Полицейские составили девять протоколов за нарушения масочного режима.

Один молодой человек утверждал, что проезжал мимо, но увидел друга и остановился поговорить.

Без маски был, потому что курил. Кальян курил, да, сказал он, уточнив, что кальян его.