В Екатеринбурге за 27 миллионов рублей продают коттедж рядом с дачей Эдуарда Росселя
Сегодня, 23:17ОбществоФото: N1.ру
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге за 27 миллионов рублей выставили на продажу коттедж, расположенный рядом с домом бывшего губернатора Эдуарда Росселя. Объявление разместили на сайте N1.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Коттедж состоит из двух этажей, расположен на участке 1 077 квадратных метров. В доме пять комнат, общая площадь помещений 307 квадратных метров. Также в объявлении сообщается, что в доме большая кухня, а неподалеку живет экс-губернатор Свердловской области.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей