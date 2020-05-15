В Екатеринбурге за 27 миллионов рублей продают коттедж рядом с дачей Эдуарда Росселя

Коттедж состоит из двух этажей, расположен на участке 1 077 квадратных метров. В доме пять комнат, общая площадь помещений 307 квадратных метров. Также в объявлении сообщается, что в доме большая кухня, а неподалеку живет экс-губернатор Свердловской области.