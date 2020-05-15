В России предложили ввести пособие на покупку средств защиты на время пандемии
Для россиян предложили ввести специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты на время пандемии коронавируса, сообщает RT.
Обращение было направлено представителями Национального родительского комитета (НРК) в правительство РФ.
Председатель НРК Ирина Волынец утверждает, что масочный режим введен во многих регионах страны, однако не у каждого есть деньги на приобретение средств защиты. Поэтому было предложено ввести пособие.
Предполагается, что размер пособия будет рассчитываться в зависимости от средней стоимости средств защиты в регионе из расчета минимум одна маска в день. Ожидается, что деньги будут выплачиваться каждый месяц до завершения пандемии. Кроме того, в некоторых случаях можно будет заменить пособие на бесплатную выдачу масок и перчаток.
В России, по последним данным, количество зараженных коронавирусом превысило 252 тысячи человек. С 12 мая в стране завершились нерабочие дни. Теперь осуществляется подготовка к поэтапному выходу из ограничений. Так, с 19 мая в Свердловской области начнут работать торговые центры, а также можно будет выходить на прогулки.