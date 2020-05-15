В России предложили ввести пособие на покупку средств защиты на время пандемии

Обращение было направлено представителями Национального родительского комитета (НРК) в правительство РФ.

Председатель НРК Ирина Волынец утверждает, что масочный режим введен во многих регионах страны, однако не у каждого есть деньги на приобретение средств защиты. Поэтому было предложено ввести пособие.

Предполагается, что размер пособия будет рассчитываться в зависимости от средней стоимости средств защиты в регионе из расчета минимум одна маска в день. Ожидается, что деньги будут выплачиваться каждый месяц до завершения пандемии. Кроме того, в некоторых случаях можно будет заменить пособие на бесплатную выдачу масок и перчаток.