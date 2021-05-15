10 лет колонии грозит сбившему трех пешеходов водителю на Фурманова в Екатеринбурге

10 лет лишения свободы в колонии строгого режима запросил государственный обвинитель для Владимира Пузырева, который сбил трех пешеходов на улице Фурманова в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Он обвиняется по двум уголовным статьям: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух и более лиц (п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ) и хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия (п «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Напомним, резонансное ДТП произошло в Екатеринбурге 14 ноября 2018 года. Пузырев, который ехал на Honda CR-V по улице Фурманова выехал на тротуар и сбил пешеходов. Пострадали три человека, в том числе ребенок в коляске, который впал в кому. Виновник аварии был приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима, однако подал апелляцию. В августе 2021 года приговор был отменен, а дело направлено на пересмотр. Сбившему троих пешеходов на улице Фурманова екатеринбуржцу отменили приговор

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