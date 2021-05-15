Фестиваль-конкурс творчества Булата Окуджавы состоялся в Нижнем Тагиле

Фестиваль-конкурс творчества Булата Окуджавы состоялся в Нижнем Тагиле
Фестиваль-конкурс творчества Булата Окуджавы состоялся в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:01ОбществоФото: TagilCity.ru
Гала-концерт фестиваля-конкурса «Возьмемся за руки, друзья», посвященный творчеству Булата Окуджавы, прошел в Нижнем Тагиле 15 мая.

Мероприятие прошло в Драмтеатре. Гостей поприветствовали вице-губернатор Свердловской области Павел Креков и заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров.

Имя Окуджавы во многом сделало Тагил чуть-чуть другим. Я хорошо помню, кода проходил самый первый фестиваль в 2014 году на территории завода-музея, среди этой промышленной мощи прошлых лет, звучала высокая поэзия. Оказалось, что это прекрасно объединяется, отметил Креков.

Он выразил благодарность за трепетное отношение к искусству.

Огромное спасибо сотрудникам тагильской библиотеки за то, что делают в центре Окуджавы. Люди могут пообщаться, поговорить о высоком и ощутить сердца друг друга, добавил вице-губернатор.

Суров также поприветствовал участников и гостей.

Любой, кто слушает песни Булата Окуджавы, помнит его творчество и продолжает петь авторские песни. География участников фестиваля и так большая, но мне хотелось, чтобы участвовало еще больше народу, отметил Суров.

В 2021 году в первом отборочном туре приняли участие 174 человека. Из видеоматериалов для финального этапа жюри выбрало 40 номеров.

Руководителем жюри был председатель Союза композиторов Свердловской области Александр Пантыкин. Также в составе жюри — известный бард Андрей Крамаренко, которые впервые проведет мастер-класс для участников.

Крамаренко также поздравил всех с фестивалем и сам исполнил песню на сцене.

Это очень нужное мероприятие. Окуджава — поэт сердечной ноты, который говорит о сострадании и милосердии, о душе, отметил бард.

Фото:TagilCity.ru

Затем были награждены участники фестиваля. Среди них ансамбль «Лира» и Маргарита Упорова из Нижнего Тагила, Вадим Брызгалов из Сухого Лога и другие участники из разных городов России.

После гала-концерта состоялась пресс конференция, на которой были подведены итоги фестиваля и озвучены планы на будущее. Креков поблагодарил за трепетное отношение к творчеству Окуджавы. И. о. министра культуры Свердловской области Сергей Радченко отметил, что он впервые присутствовал на фестивале. Он отметил, что в Тагиле живут крепкие и настоящие люди, а интонация города очень точно передается в мероприятии.

Суров рассказал о здании, памятнике архитектуры, в котором располагается дом Булата Окуджавы.

Мы хотим, чтобы здание отражало эпоху, когда в нем жила семья Булата Окуджавы, внутри и снаружи, планируем сделать подсветку и присоединить земельный участок. Там был парк радом с домом, небольшая сцена, деревянные скамейки. По вечерам там собирались тагильчане, проводились концерты, пояснил Суров.

Актер театра и кино Вениамин Смехов подчеркнул, что ему очень понравилась набережная Нижнего Тагила.

Я счастлив быть сегодня участником мероприятия. Булат Окуджава — это великий русский поэт, он может быть назван в числе самых лучших бардов, отметил Смехов.

Также Сергей Радченко ответил на вопрос редакции TagilCity.ru о привлечении молодежи к культуре.

В первую очередь, если говорить о театральном искусстве, то в Нижним Тагиле привлекается Молодежный театр по этому вопросу. Также замечательно работает филармония, которая приучает к классическому звучанию. Кроме того, сегодняшний фестиваль является привлекательным для молодежи, так как тут происходит искреннее, настоящее общение, рассказал и. о. министра культуры.

Фото:TagilCity.ru

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
фестивальконкурсБулат ОкуджаваНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы