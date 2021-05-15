Фестиваль-конкурс творчества Булата Окуджавы состоялся в Нижнем Тагиле

После гала-концерта состоялась пресс конференция, на которой были подведены итоги фестиваля и озвучены планы на будущее. Креков поблагодарил за трепетное отношение к творчеству Окуджавы. И. о. министра культуры Свердловской области Сергей Радченко отметил, что он впервые присутствовал на фестивале. Он отметил, что в Тагиле живут крепкие и настоящие люди, а интонация города очень точно передается в мероприятии.