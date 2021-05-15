Фестиваль-конкурс творчества Булата Окуджавы состоялся в Нижнем Тагиле

Мероприятие прошло в Драмтеатре. Гостей поприветствовали вице-губернатор Свердловской области Павел Креков и заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров.
Имя Окуджавы во многом сделало Тагил чуть-чуть другим. Я хорошо помню, кода проходил самый первый фестиваль в 2014 году на территории завода-музея, среди этой промышленной мощи прошлых лет, звучала высокая поэзия. Оказалось, что это прекрасно объединяется, отметил Креков.
Он выразил благодарность за трепетное отношение к искусству.
Огромное спасибо сотрудникам тагильской библиотеки за то, что делают в центре Окуджавы. Люди могут пообщаться, поговорить о высоком и ощутить сердца друг друга, добавил вице-губернатор.
Суров также поприветствовал участников и гостей.
Любой, кто слушает песни Булата Окуджавы, помнит его творчество и продолжает петь авторские песни. География участников фестиваля и так большая, но мне хотелось, чтобы участвовало еще больше народу, отметил Суров.
В 2021 году в первом отборочном туре приняли участие 174 человека. Из видеоматериалов для финального этапа жюри выбрало 40 номеров.
Руководителем жюри был председатель Союза композиторов Свердловской области Александр Пантыкин. Также в составе жюри — известный бард Андрей Крамаренко, которые впервые проведет мастер-класс для участников.
Крамаренко также поздравил всех с фестивалем и сам исполнил песню на сцене.
Это очень нужное мероприятие. Окуджава — поэт сердечной ноты, который говорит о сострадании и милосердии, о душе, отметил бард.
Затем были награждены участники фестиваля. Среди них ансамбль «Лира» и Маргарита Упорова из Нижнего Тагила, Вадим Брызгалов из Сухого Лога и другие участники из разных городов России.
После гала-концерта состоялась пресс конференция, на которой были подведены итоги фестиваля и озвучены планы на будущее. Креков поблагодарил за трепетное отношение к творчеству Окуджавы. И. о. министра культуры Свердловской области Сергей Радченко отметил, что он впервые присутствовал на фестивале. Он отметил, что в Тагиле живут крепкие и настоящие люди, а интонация города очень точно передается в мероприятии.
Суров рассказал о здании, памятнике архитектуры, в котором располагается дом Булата Окуджавы.
Мы хотим, чтобы здание отражало эпоху, когда в нем жила семья Булата Окуджавы, внутри и снаружи, планируем сделать подсветку и присоединить земельный участок. Там был парк радом с домом, небольшая сцена, деревянные скамейки. По вечерам там собирались тагильчане, проводились концерты, пояснил Суров.
Актер театра и кино Вениамин Смехов подчеркнул, что ему очень понравилась набережная Нижнего Тагила.
Я счастлив быть сегодня участником мероприятия. Булат Окуджава — это великий русский поэт, он может быть назван в числе самых лучших бардов, отметил Смехов.
Также Сергей Радченко ответил на вопрос редакции TagilCity.ru о привлечении молодежи к культуре.
В первую очередь, если говорить о театральном искусстве, то в Нижним Тагиле привлекается Молодежный театр по этому вопросу. Также замечательно работает филармония, которая приучает к классическому звучанию. Кроме того, сегодняшний фестиваль является привлекательным для молодежи, так как тут происходит искреннее, настоящее общение, рассказал и. о. министра культуры.