Куйвашев отчитался о безопасности в свердловских школах после стрельбы в Казани

Он выразил соболезнования семьям погибших. Губернатор пояснил, что сейчас проходят дополнительные проверки. Отдельное внимание уделяется пропускному режиму.
Это, естественно не означает, что такая работа проводится после ЧП. На комплексную безопасность в этом учебном году у нас в регионе было выделено почти 4,5 миллиарда рублей. Каждое учебное заведение имеет соответствующий паспорт, написал Куйвашев.
Он добавил, что родители могут обратиться в школы с предложениями об усилении безопасности.
Напомним, трагедия в Казани произошла 11 мая. 19-летний молодой человек расстрелял школьников и учителей. При этом погибли девять человек, многие находятся в больницах. Дело находится на контроле председателя СКР РФ Александра Бастрыкина.