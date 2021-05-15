Куйвашев отчитался о безопасности в свердловских школах после стрельбы в Казани

Куйвашев отчитался о безопасности в свердловских школах после стрельбы в Казани
Куйвашев отчитался о безопасности в свердловских школах после стрельбы в Казани
Сегодня, 11:42ОбществоФото: 1mediainvest.ru
О мерах безопасности, принимаемых в учебных учреждениях региона после стрельбы в школе Казани, рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Он выразил соболезнования семьям погибших. Губернатор пояснил, что сейчас проходят дополнительные проверки. Отдельное внимание уделяется пропускному режиму.

Это, естественно не означает, что такая работа проводится после ЧП. На комплексную безопасность в этом учебном году у нас в регионе было выделено почти 4,5 миллиарда рублей. Каждое учебное заведение имеет соответствующий паспорт, написал Куйвашев.

Он добавил, что родители могут обратиться в школы с предложениями об усилении безопасности.

Напомним, трагедия в Казани произошла 11 мая. 19-летний молодой человек расстрелял школьников и учителей. При этом погибли девять человек, многие находятся в больницах. Дело находится на контроле председателя СКР РФ Александра Бастрыкина.

Материалы по теме:
Свердловская областьЕвгений Куйвашевбезопасностьстрельбашколыказань
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы