Куйвашев отчитался о безопасности в свердловских школах после стрельбы в Казани

О мерах безопасности, принимаемых в учебных учреждениях региона после стрельбы в школе Казани, рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Он выразил соболезнования семьям погибших. Губернатор пояснил, что сейчас проходят дополнительные проверки. Отдельное внимание уделяется пропускному режиму. Это, естественно не означает, что такая работа проводится после ЧП. На комплексную безопасность в этом учебном году у нас в регионе было выделено почти 4,5 миллиарда рублей. Каждое учебное заведение имеет соответствующий паспорт, написал Куйвашев. Он добавил, что родители могут обратиться в школы с предложениями об усилении безопасности. Напомним, трагедия в Казани произошла 11 мая. 19-летний молодой человек расстрелял школьников и учителей. При этом погибли девять человек, многие находятся в больницах. Дело находится на контроле председателя СКР РФ Александра Бастрыкина. Бастыркин взял на контроль расследование массового расстрела школьников в Казани

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