Выпавший из окна ребенок и смерть сбитой старушки. Итоги дня в Свердловской области

Четырехлетний ребенок пострадал после падения из окна дома на улице Ильича в Нижнем Тагиле. В полицию обратились сотрудники медицинского учреждения, куда был доставлен малыш. Сотрудники ПДН выяснили в ходе проверки, что мать потерпевшего отлучилась в туалет с другим ребенком. В этот момент окно было в режиме проветривания. Когда она вернулась, то увидела, что окно открыто и на нем отсутствует москитная сетка. Она выглянула на улицу и увидела упавшего ребенка. По информации очевидца, позже ребенка из больницы забрал вертолет медицины катастроф.