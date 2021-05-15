Выпавший из окна ребенок и смерть сбитой старушки. Итоги дня в Свердловской области

Выпавший из окна ребенок и смерть сбитой старушки. Итоги дня в Свердловской области
Выпавший из окна ребенок и смерть сбитой старушки. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 19:22ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 15 мая.

Четырехлетний ребенок пострадал после падения из окна дома на улице Ильича в Нижнем Тагиле. В полицию обратились сотрудники медицинского учреждения, куда был доставлен малыш. Сотрудники ПДН выяснили в ходе проверки, что мать потерпевшего отлучилась в туалет с другим ребенком. В этот момент окно было в режиме проветривания. Когда она вернулась, то увидела, что окно открыто и на нем отсутствует москитная сетка. Она выглянула на улицу и увидела упавшего ребенка. По информации очевидца, позже ребенка из больницы забрал вертолет медицины катастроф.

19-летний подросток покончил с собой в Екатеринбурге, по информации источника в органах правопорядка. Он не выдержал издевательств, которым его подвергли две девушки и несовершеннолетний юноша. Погибший трудился в магазине разливного пива. По словам знакомых, он часто занимал деньги. Чтобы скрыться от преследования за долги, молодой человек снял квартиру. Во ночь на 7 мая подозреваемые в течение пяти часов подвергали парня издевательствам и избивали. По факту происшествие возбуждено уголовное дело.

Скончалась в больнице 79-летняя старушка, пострадавшая в ДТП в Екатеринбурге. 11 мая на пересечении проспекта Ленина и улицы Мамина-Сибиряка её и еще шестерых пешеходов сбил водитель иномарки, которого откинуло в толку после ДТП на перекрестке. Сообщается, что 32-летний мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Виновнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Росздравнадзор организовал проверку службы скорой медицинской помощи после сообщений СМИ о смерти астматика из-за опоздания бригады к месту происшествия. Мужчина скончался в цветочном магазине. 40 минут его реанимировали очевидцы, которые и вызвали медиков. Проверкой происшествия также занимается Следственный комитет.

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