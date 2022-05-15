Контрафактным пивом торговал предприниматель в центре Нижнего Тагила

Владелец магазина «Велес» на проспекте Строителей, 20а в Нижнем Тагиле оштрафован на 10 тысяч рублей, так как во время проверки торговой точки он не смог доказать легальность оборота бутылок с пивным напитком.

Правоохранительные органы нагрянули с проверкой в магазин «Велес» в конце декабря прошлого года, в результате они нашли 18 полуторалитровых бутылок пивного напитка, на которые владелец торговой точки не смог предоставить товарно-транспортные накладные. Согласно материалам дела, единицу контрафакта со вкусом винограда, апельсина или мохито собственник продавал за 100 рублей. Свердловский суд принял решение оштрафовать владельца на 10 тысяч рублей, а пивной напиток сомнительного происхождения направить на уничтожение. Напомним, в прошлом году при продаже нелегального алкоголя были пойманы несколько предпринимателей. Так, хозяин рюмочной на ул. Орджоникидзе, 18 привлекался к административной ответственности дважды. В первый раз его оштрафовали на 10 тысяч рублей, повторно — на 50 тысяч рублей. За нелегальный алкоголь второй раз привлечен хозяин магазина на Руднике в Тагиле

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