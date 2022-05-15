Контрафактным пивом торговал предприниматель в центре Нижнего Тагила

Контрафактным пивом торговал предприниматель в центре Нижнего Тагила
Контрафактным пивом торговал предприниматель в центре Нижнего Тагила
Сегодня, 08:55ОбществоФото: 1MI
Владелец магазина «Велес» на проспекте Строителей, 20а в Нижнем Тагиле оштрафован на 10 тысяч рублей, так как во время проверки торговой точки он не смог доказать легальность оборота бутылок с пивным напитком.

Правоохранительные органы нагрянули с проверкой в магазин «Велес» в конце декабря прошлого года, в результате они нашли 18 полуторалитровых бутылок пивного напитка, на которые владелец торговой точки не смог предоставить товарно-транспортные накладные. Согласно материалам дела, единицу контрафакта со вкусом винограда, апельсина или мохито собственник продавал за 100 рублей.

Свердловский суд принял решение оштрафовать владельца на 10 тысяч рублей, а пивной напиток сомнительного происхождения направить на уничтожение.

Напомним, в прошлом году при продаже нелегального алкоголя были пойманы несколько предпринимателей. Так, хозяин рюмочной на ул. Орджоникидзе, 18 привлекался к административной ответственности дважды. В первый раз его оштрафовали на 10 тысяч рублей, повторно — на 50 тысяч рублей.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
алкогольмагазинпивопроспект СтроителейконтрафактНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы