Тагильчане гуляют с собаками в сквере за ДК «Юбилейный», несмотря на запреты

Недавно развесили знаки, но, похоже, хозяевам на это совершенно наплевать. Собаки гадят на газоны и детские площадки, на которых гуляют дети. По вечерам, бывает, собираются вместе сразу несколько любителей животных, собаки носятся по парку без поводков. Какой смысл в знаках, если никто не проверяет исполнение запрета и не выписывает штрафы? рассказала редакции TagilCity.ru жительница Выи.