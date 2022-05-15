Тагильчане гуляют с собаками в сквере за ДК «Юбилейный», несмотря на запреты

Знаки «Выгул собак запрещен» развешаны по всей территории сквера. Однако это нисколько не смущает хозяев животных, которые продолжают там гулять с ними. По словам местной жительницы, эта территория была излюбленным местом для выгула собак и до реконструкции.
Недавно развесили знаки, но, похоже, хозяевам на это совершенно наплевать. Собаки гадят на газоны и детские площадки, на которых гуляют дети. По вечерам, бывает, собираются вместе сразу несколько любителей животных, собаки носятся по парку без поводков. Какой смысл в знаках, если никто не проверяет исполнение запрета и не выписывает штрафы? рассказала редакции TagilCity.ru жительница Выи.
Журналист редакции обратился в полицию и администрацию Нижнего Тагила, чтобы выяснить, кто должен проводить проверки и наказывать нарушителей.
Что касается контроля за выгулом собак, это не задача полиции. В лучшем случае сотрудники правоохранительных органов могут сделать замечание, пояснили TagilCity.ru в МУ МВД России «Нижнетагильское».
В администрации города отметили, что на публичных слушаниях, прошедших 12 апреля 2022 года, правила благоустройства Нижнего Тагила были дополнены подпунктом о местах запрета для выгула собак. Животных нельзя выгуливать возле образовательных учреждений, детских игровых и спортивных площадок, учреждений здравоохранения и там, где установлены соответствующие знаки.
Ранее нарушение правил выгула собак было регламентировано законом об административных правонарушениях на территории Свердловской области. Однако с 1 января 2020 года статья утратила силу, поэтому на данный момент у муниципалитета нет мер административного воздействия.
До отмены статьи закона нарушителей могли контролировать органы полиции и специалисты районных администраций. Для возобновления данной практики по привлечению к ответственности граждан, нарушающих правила выгула и содержания собак, департамент ветеринарии Свердловской области разрабатывает новое положение, сообщили редакции TagilCity.ru в управлении городским хозяйством Нижнего Тагила.
Напомним, площадка для выгула собак была предусмотрена со стороны улицы Красноармейская в проекте по благоустройству за ДК «Юбилейный», для нее даже закупили материалы. Однако жители близлежащих домов, посетители парка и собаководы до сих пор не могут прийти к единому мнению о ее необходимости.