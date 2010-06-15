«Евраз» расширяет рынок сбыта аммонийный удобрений
15 июня 2010, 14:02ОбществоArtem
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«Евраз» расширяет рынок сбыта сельскохозяйственных удобрений, которые производятся на коксохимическом производстве Нижнетагильского металлургического комбината (ОАО «НТМК»).
Как сообщает пресс-служба «Евраза», в настоящее время на предприятии завершается строительство специальной установки для фасовки удобрений в так называемые биг-беги – специальные мешки по 700-1000 кг. Это позволит поставлять данную продукцию не только крупным, но и средним и мелким сельскохозяйственным предприятиям.
Коксохимическое производство НТМК производит порядка 4 тыс. тонн сельскохозяйственных удобрений, содержащих сульфат аммония. Данные биодобавки обеспечивают быстрый рост зеленой массы. Они особенно полезны при выращивании кормовых растений.
© Ольга Орехова TagilCity.ru
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