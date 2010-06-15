«Евраз» расширяет рынок сбыта аммонийный удобрений

Как сообщает пресс-служба «Евраза», в настоящее время на предприятии завершается строительство специальной установки для фасовки удобрений в так называемые биг-беги – специальные мешки по 700-1000 кг. Это позволит поставлять данную продукцию не только крупным, но и средним и мелким сельскохозяйственным предприятиям.