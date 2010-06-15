Гроза обесточила Баранчинскую телетрансляционную вышку

Среди поврежденных линий электропередачи оказалась и та, что питает поселок Баранча, обесточена была Баранчинская телетрансляционная вышка. Из эфира пропали телеканалы «1» и «Россия-1». Объем ремонтно-восстановительных работ оказался настолько большим, что энергетикам пришлось работать даже ночью. В результате к утру понедельника подача электричества в поселок Баранча и другие населенные пункты Кушвинского и Верхнетуринского городских округов была восстановлена. В настоящее время ремонтно-восстановительные работы продолжаются во всех районахНижнетагильских электрических сетей филиалаМРСК Урала-Свердловэнерго. В Нижнем Тагиле обесточенными оказались около 20-ти многоквартирных домов. Как рассказали нам в городской диспетчерской службе, сильный ветер ломал деревья, оборвал много линий электропередачи. Кроме того, в частном секторе около 100-а домов также были обесточены из-за порывов на линиях электропередач. Парализовано было и движение трамваев. А по данным с форума ТагилСити, у одного из кафе города была сорвана крыша.