Поезд Нижний Тагил-Москва был задержан из-за ЧП на железной дороге
15 июня 2010, 16:46ОбществоArtem
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Из-за шквалистого ветра с дождем произошло массовое падение деревьев на железнодорожные пути и отключение подстанций и контактной сети.
Составы в связи с этим следовали с задержками. Всего опаздывали накануне восемь поездов, в том числе, состав номер 49, идущий из Тагила в Москву, передает РИА Новости.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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