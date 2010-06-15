SIM-карта жителя г. Нижний Тагил накопила долг в 700 тысяч рублей

В Свердловской области с этим сталкиваются впервые. Долг накопился в течение двух дней. При этом абонент все это время находился в городе, а вот его SIM-карта, судя по документам, путешествовала по разным странам мира, сообщает портал E1.ru. По данным «Вести-Урал», одна из двух SIM-карт талильчанина, зарегистрированных на один лицевой счет, пять лет лежала без дела. После ее активации он обнаружил долг в 700 тысяч. Заявление от потерпевшего приняли в службе безопасности компании сотового оператора и ОБЭП УВД Нижнего Тагила. В сотовой компании начали собственное расследование. Там считают, что столкнулись с технологическим мошенничеством. До окончания расследования требовать долг с абонента не будут.