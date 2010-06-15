Среди жителей г. Нижний Тагил жертв и пострадавших во время урагана не было

А вот на припаркованные автомобили вырванные деревья падали. Евгений Шабалин рекомендует всем, чье имущество пострадало во время буйства стихии, обращаться за справками на метеостанцию. Данные о природном катаклизме помогут при общении со страховыми компаниями. Чтобы подготовиться к новым ураганам, Евгений Шабалин советует закрепить имущество, которое может пострадать от сильного ветра. И не парковать машины вблизи от деревьев.