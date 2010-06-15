Среди жителей г. Нижний Тагил жертв и пострадавших во время урагана не было
15 июня 2010, 17:07ОбществоArtem
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Во всяком случае, пока таких данных нет, рассказал нам начальник Управления МЧС по Нижнему Тагилу Евгений Шабалин.
А вот на припаркованные автомобили вырванные деревья падали. Евгений Шабалин рекомендует всем, чье имущество пострадало во время буйства стихии, обращаться за справками на метеостанцию. Данные о природном катаклизме помогут при общении со страховыми компаниями. Чтобы подготовиться к новым ураганам, Евгений Шабалин советует закрепить имущество, которое может пострадать от сильного ветра. И не парковать машины вблизи от деревьев.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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