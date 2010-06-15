Свердловских студентов зовут работать на север

Она должна стать основным транспортным объектом корпорации Урал промышленный - Урал полярный. Чтобы попасть на стройку, молодым людям придется пройти отбор. Лучшие войдут в стройотряд УрФО "Ермак" и отправятся на работу уже в этом году, - сообщает агентство "Домострой".