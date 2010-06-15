Свердловских студентов зовут работать на север
15 июня 2010, 16:16ОбществоArtem
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В области формируют сводный стройотряд для возведения трассы Салехард – Надым.
Она должна стать основным транспортным объектом корпорации Урал промышленный - Урал полярный. Чтобы попасть на стройку, молодым людям придется пройти отбор. Лучшие войдут в стройотряд УрФО "Ермак" и отправятся на работу уже в этом году, - сообщает агентство "Домострой".
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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