В аэропорту Кольцово появится «летающая тарелка»
15 июня 2010, 16:09ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Уже в этом месяце на линии застройки окрестностей аэропорта начнется строительства уникального комплекса, который объединит под своими сводами сразу два профильных объекта: центр спасения и центр аэро-космо-навигации.
По словам специалистов, под куполом уникального здания, внешне очень похожего на летающую тарелку, разместятся все необходимы для управления небом и организации спасательных операций профессиональные службы. Центр должен быть введен в строй в конце лета. Следующим этапом развития этого района может стать мощный современный выставочный центр с развитой сопутствующей инфраструктурой общей площадью 100 тысяч квадратных метров, сообщает ДжастМедиа
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей