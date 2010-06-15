В аэропорту Кольцово появится «летающая тарелка»

По словам специалистов, под куполом уникального здания, внешне очень похожего на летающую тарелку, разместятся все необходимы для управления небом и организации спасательных операций профессиональные службы. Центр должен быть введен в строй в конце лета. Следующим этапом развития этого района может стать мощный современный выставочный центр с развитой сопутствующей инфраструктурой общей площадью 100 тысяч квадратных метров, сообщает ДжастМедиа