В г. Нижний Тагил стартовала акция «Сообщи о нарушениях трудовых прав несовершеннолетних»

Об этих фактах можно сообщить по телефонам «горячей линии»: 41-39-86 (отдел содействия трудоустройству молодежи), 25-77-00 (Нижнетагильский центр занятости), 41-64-17 (гос.инспекция труда). А вечером и ночью звонков ждут по телефону доверия (молодежная линия) - 41-39-85. Акция продлится до 15 сентября, сообщает управление по делам молодежи Администрации Нижнего Тагила.