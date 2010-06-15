В г. Нижний Тагил стартовала акция «Сообщи о нарушениях трудовых прав несовершеннолетних»
15 июня 2010, 16:26ОбществоArtem
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Если с несовершеннолетним не заключен трудовой договор, если ему вовремя не выплачивается зарплата, или он работает сверх установленного времени, если его заставляют выполнять работу, не предусмотренную трудовым договором.
Об этих фактах можно сообщить по телефонам «горячей линии»: 41-39-86 (отдел содействия трудоустройству молодежи), 25-77-00 (Нижнетагильский центр занятости), 41-64-17 (гос.инспекция труда). А вечером и ночью звонков ждут по телефону доверия (молодежная линия) - 41-39-85. Акция продлится до 15 сентября, сообщает управление по делам молодежи Администрации Нижнего Тагила.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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