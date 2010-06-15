В г. Нижний Тагил узбеки попросили помощи для пострадавших в Оше

Зам. главы города Вячеслав Погудин встретился с инициативной группой, которая высказала озабоченность в связи с трагическими событиями в Оше, а также попросила помощи города в передаче их обращения правительству России. Обращение было составлено в течение часа, после чего узбеки разъехались по своим делам, рассказал нам начальник нижнетагильского УВД Андрей Исаев. По его словам, это даже нельзя было назвать несанкционированным митингом, поскольку всё прошло мирно.