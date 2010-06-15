В г. Нижний Тагил узбеки попросили помощи для пострадавших в Оше
15 июня 2010, 16:37ОбществоArtem
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Накануне у здания администрации г. Нижний Тагил собралось около 100 узбеков, граждан Киргизии и России.
Зам. главы города Вячеслав Погудин встретился с инициативной группой, которая высказала озабоченность в связи с трагическими событиями в Оше, а также попросила помощи города в передаче их обращения правительству России. Обращение было составлено в течение часа, после чего узбеки разъехались по своим делам, рассказал нам начальник нижнетагильского УВД Андрей Исаев. По его словам, это даже нельзя было назвать несанкционированным митингом, поскольку всё прошло мирно.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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