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Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух роуп-джамперов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух роуп-джамперов

15 июня 2010, 16:20ОбществоArtem
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