Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух роуп-джамперов

Трагедия произошла 13 июня. 22-летний житель Екатеринбурга и 20-летняя девушка, жительница Верхней Пышмы, сплавлялись по реке Исеть на лодке и увидели, что с моста прыгают любители экстрима. Молодая пара решила примкнуть к любителям роуп-джампинга. После уплаты символической суммы, им разрешили поучаствовать в экстриме, однако первый же прыжок оказался роковым. Прыгнув с моста через реку Исеть, высота которого достигает 25 метров, молодые люди ударились о землю и погибли. Как отмечает «Новый Регион», возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ - «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц». Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия. По предварительным данным, молодая пара погибла из-за того, что им неправильно рассчитали длину альпинистской веревки. Прыжки с моста были организованы любителями – именно им, скорее всего, предстоит отвечать за смерть молодой пары.