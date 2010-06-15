За информацию о нападавших на пост ДПС обещают пять миллионов

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации губернатора. 12 июня в Пермском крае неизвестные напали на пост ДПС. Убит один сотрудник милиции, похищен автомат Калашникова и пистолет ПМ, сожжена автомашина ГИБДД. По предварительным данным, нападавших было пятеро. Преступников сейчас ищут и в Свердловской области. В Нижнем Тагиле и в других населенных пунктах региона продолжается милицейская операция «Ураган-3». В частности, на въездах и выездах милиционеры контролируют транспортный поток. Они проверяют документы и принадлежность автомобилей, рассказал начальник нижнетагильского УВД Андрей Исаев. Тагильским милиционерам в результате такой проверки удалось задержать двух молодых людей ,перевозивших 60 грамм героина. Между тем, в поисках налётчиков проверяются детские лагеря, сады, охотничьи избушки. Операция будет длиться до особого распоряжения, отметил Андрей Исаев.