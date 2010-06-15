Жителям г. Нижний Тагил стоит приготовиться к новым ураганам

Как рассказала нам начальник отдела метеопрогнозов Свердловского Гидрометцентра Галина Сердюк, ставшие частыми в последнее время на Урале ураганы вызваны переменами климата. На фоне повышения температуры циклоны и антициклоны сменяют друг друга очень быстро. Это и вызывает сильные грозы со шквалистым ветром.

Следующего такого урагана стоит ждать уже к концу недели, в четверг или в пятницу. До тех пор будет стоять тёплая относительно сухая погода, отметила Галина Сердюк. А потом в Свердловскую область вновь придёт циклон. И снова случится гроза с сильными порывами ветра. Правда, синоптики надеются, что новые ураганы все-таки будут меньшей силы, чем произошедший накануне. А вот вчерашний ураган, по данным нижнетагильской метеостанции, сопровождался порывами ветра до 24 метров в секунду. При этом ветер в 25 метров в секунду уже считается шквалистым, а шторм объявляется при 15-ти метрах в секунду. Также выпала почти десятидневная норма осадков.